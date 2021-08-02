هدفنا تحقيق الاكتفاء الذاتي.. رئيس "الثروة السمكية": رفع الإنتاج إلى 2.5 مليون طن بحلول 2025

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

قال الدكتور صلاح مصلحي، رئيس هيئة الثروة السمكية التابعة لوزارة الزراعة، إن هيئة الثروة السمكية تضاعف حجم الزريعة التي يتم إلقاؤها بالبحيرات والمياه العذبة، حيث بلغ إجمالي ما يتم إلقاؤه 97 مليون زريعة في العام.

وأضاف مصيلحي، في تصريح أدلى به إلى "الخليج 365"، اليوم الإثنين: من المخطط أن يرتفع معدل الإنتاج إلى 2.5 مليون طن بحلول عام 2025 و3 ملايين طن عام 2030، لافتاً إلى أن حجم الإنتاج بلغ 2 مليون طن في الفدان عام 2020 من كل مصادرنا السمكية؛ حيث يسهم الاستزراع السمكي بنحو 80% من الإنتاج الكلي، و20% الباقية من المصايد الطبيعية.

وأوضح رئيس هيئة الثروة السمكية أن الدولة تعمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي؛ حيث تتصدر مصر المرتبة الأولى بين دول قارة إفريقيا والسادسة على مستوى العالم في الاستزراع السمكي، والمركز الثالث عالميًّا في إنتاج أسماك البلطي.

وأشار مصيلحي إلى الانتهاء من كراسة الشروط الخاصة بطرح "الأقفاص البحرية" في 21 موقعاً عقب موافقة مجلس الوزراء، مضيفًا أن مجلس الوزراء حول الطرح لوزارة التجارة والصناعة، وهيئة الاستثمار، وننتظر إصدار موعد الطرح.