شركتا "فايزر" و"موديرنا" ترفعان أسعار لقاحيْهما ضدّ "كوفيد-19" للإتحاد الأوروبي

اسماعيل عبد الحي - ذكرت صحيفة "فاينانشال تايمز" اليوم الأحد، أن شركتي "فايزر" و"موديرنا" رفعتا أسعار لقاحي كوفيد-19 في أحدث عقود التوريد للإتحاد الأوروبي.

وقالت الصحيفة نقلا عن أجزاء إطلعت عليها من العقود، إن السعر الجديد للقاح "فايزر" بلغ 19.50 يورو (23.15 دولار) للجرعة بالمقارنة مع 15.50 يورو من قبل.

وبلغ سعر لقاح "موديرنا" 25.50 دولار للجرعة، إرتفاعا من 19 يورو، في أول صفقة توريد ولكنه ظل أقل من السعر المتفق عليه من قبل وهو 28.50 دولار بسبب زيادة حجم الطلبية، وفقا لما ذكرته الصحيفة نقلا عن مسؤول على صلة بالأمر.

المصدر: "رويترز"