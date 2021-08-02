باكستان تفرض قيوداً أكثر صرامة لوقف تفشي كورونا

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت الحكومة الباكستانية، اليوم الاثنين، أنها ستعيد فرض إجراءات جديدة من أجل التصدي لموجة جديدة من تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقال وزير التخطيط والتنمية الباكستاني أسد عمر، في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين، إن حكومة رئيس الوزراء عمران خان، تعتزم فرض قواعد أكثر صرامة بداية من غد الثلاثاء، الثالث من أغسطس وحتى 31 من الشهر نفسه، في مدن كبرى مثل لاهور.

وذكرت وكالة «بلومبرج» للأنباء أن القيود الجديدة ستشمل إغلاق الأسواق في الثامنة مساء، وخفض عدد الحاضرين إلى المكاتب للنصف، وذلك بسبب زيادة أعداد حالات الإصابة بسلالة «دلتا» المتحورة والأكثر عدوى.

يشار إلى أن باكستان تواجه حالياً موجة جديدة من إصابات فيروس كورونا، حيث تم الإعلان عن إصابة 4858 حالة بمرض «كوفيد- 19» خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.