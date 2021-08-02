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رئيس الوزراء اللبناني المكلف يحذر من عدم تشكيل الحكومة

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ابوظبي - سيف اليزيد - حذر رئيس الوزراء اللبناني المكلف نجيب ميقاتي، اليوم الاثنين، من أن المهلة الممنوحة له من أجل تشكيل الحكومة «لن تكون مفتوحة».
وقال ميقاتي، بعد لقائه مع الرئيس اللبناني ميشال عون «كنت أتمنى أن تكون الوتيرة أسرع من ذلك في تشكيل الحكومة.. إنها بطيئة بعض الشيء».

  • نجيب ميقاتي

وردا على سؤال حول المهلة التي أعطاها لنفسه قبل إعلان اعتذاره، قال ميقاتي «بالنسبة لي، المهلة غير مفتوحة وليفهم يللي بدو يفهم».
وكلف ميقاتي الشهر الماضي بتشكيل الحكومة بعد أن اعتذر سعد الحريري عن المهمة التي كلف بها في أكتوبر الماضي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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