روحاني يقّر بسرقة “أرشيف إيران النووي”

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 2 أغسطس 2021 05:11 مساءً - منذ ساعتين

قبيل تسليمه السلطة يوم غد الثلاثاء، اعترف الرئيس الإيراني المنتهية ولايته “حسن روحاني” في أول تصريح رسمي، أن الإسرائيليين “سرقوا الأرشيف النووي” من طهران في العملية التي أعلنت عنها تل أبيب في العام 2018.

الرئيس الإيراني “روحاني” قال: إن “الإسرائيليين أخذوا الأسرار خارج البلاد ونقلوها إلى (الرئيس الأمريكي السابق دونالد) ترامب الذي انسحب من الاتفاق النووي الموقع عام 2015″، لافتاً إلى أن “أكثر من نصف طن من الأدلة تحتوي على 55000 وثيقة على 183 قرصًا مضغوطًا لأبحاث إيران النووية السرية في المشروع تم اختطافه من مستودع قرب طهران”.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو، قد أعلن عن سرقة الأرشيف النووي الإيراني عام 2018، وقال إن ذلك تم خلال عملية سرية.

يذكر أن مسؤولين في الحكومة الإيرانية وصفوا رئيس الوزراء الإسرائيلي بأنه “راع كاذب”، والعملية “صبيانية ومضحكة ومشاعر مزعومة”.

وألمح “محسن رضائي”، سكرتير مجمع تشخيص مصلحة النظام في وقت سابق، عن سرقة الأرشيف النووي في أبريل الماضي بعدما قال إن البلاد تعاني من “تلوث أمني”.

يشار إلى أن العملية شارك فيها 20 من عملاء الموساد في تنفذها جميعهم على قيد الحياة وبعضهم غادر إيران، وتم التخطيط لها عامين لم يكن من بينهم إسرائيلي أو يهود وفقاً لـ”يوسي كوهين”، الرئيس السابق لجهاز الاستخبارات الإسرائيلية.