شكرا لقرائتكم خبر عن 68 وفيات و 12ألف إصابة جديدة بكورونا في العراق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أفاد تقرير لوزارة الصحة والبيئة في العراق اليوم الاثنين بأنه تم تسجيل 68 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية جراء الإصابة بفيروس كورونا.

وبذلك يرتفع إجمالي حالات الوفيات في أرجاء العراق من جراء الإصابة بالفيروس إلى 18 ألفا و 802 حالة.

وأظهر التقرير أنه تم تسجيل 12 ألفا و734 إصابة جديدة، ليرتفع العدد الكلي للإصابات في العراق إلى مليون و648 ألفا و727 إصابة.

وتم تسجيل 8734 حالة شفاء جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى مليون و480 ألفا و827 حالة.