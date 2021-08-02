شكرا لقرائتكم خبر عن باكستان تفرض قيودا أشد صرامة ابتدءًا من غدٍ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال وزير التخطيط والتنمية الباكستاني، أسد عمر ، في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين إن حكومة رئيس الوزراء عمران خان، تعتزم فرض قواعد أكثر صرامة بداية من الغد، الموافق الثالث من غدٍ ٣ أغسطس وحتى 31 من الشهر نفسه، في مدن كبرى مثل لاهور، لوقف انتشار فيروس كورونا.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للانباء اليوم الاثنين، أن القيود الجديدة ستشمل إغلاق الأسواق في الثامنة مساء، وخفض عدد الحاضرين إلى المكاتب للنصف، وذلك بسبب زيادة أعداد حالات الاصابة بسلالة "دلتا" المتحورة والاكثر عدوى.