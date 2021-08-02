شكرا لقرائتكم خبر عن تدشين مشروع إعادة تأهيل الطرق الداخلية في المهرة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - - رفع كفاءة 92 كيلو متر وحل مشاكل تردي طبقات الرصف

-تسهيل الوصول إلى الخدمات الصحية والتعليمية وتعزيز سلامة وأمن الطرق

جرى اليوم، وضع حجر أساس مشروع إعادة تأهيل الطرق الداخلية في مدينة الغيضة بمحافظة المهرة، بطول 29 كيلو متر، وذلك بحضور رئيس مجلس النواب اليمني الشيخ سلطان سعيد البركاني، ومحافظ محافظة المهرة محمد علي ياسر، وعضو مجلس النواب الشيخ حسين السوادي، والشيخ سالم النهدي، وممثل مكتب البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في محافظة المهرة، وعضو مجلس الشورى محمد علي الزويدي، ووكيل محافظة المهرة، ومدير المياه بالمحافظة مطر كده و مدير التربية بالمحافظة سمير هراش، ومدير المراسم محمد رعفيت.

ويهدف المشروع إلى رفع كفاءة استخدام الطرق الداخلية وحل مشاكل تردي طبقات الرصف الحالية وتهالك الطبقات السطحية للطرق، وذلك من أجل سلاسة الحركة المرورية وتسهيل عبور المشاة.

وسيساهم المشروع بتسهيل وصول الأهالي إلى الخدمات الصحية والتعليمية والمرافق التجارية، وتعزيز سلامة وأمن الطرق، والحد من الحوادث المرورية، وتحسين الحياة اليومية في محافظة المهرة.

وأكد رئيس مجلس النواب اليمني الشيخ سلطان سعيد البركاني - خلال وضع حجر الأساس - أن فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي وعلاقته الوطيدة بأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود قد جعلت العمل المشترك بين البلدين حي على وجه الأرض ويؤتي ثماره ونتائجه الإيجابية.

وأضاف رئيس مجلس النواب اليمني بالقول: إن وضع حجر الأساس لمشروع إعادة تأهيل الطرق الداخلية في مدينة الغيضة بمحافظة المهرة جاء ثمرة تعاون وعمل مشترك على الأرض في مجال التنمية والبناء، موضحاً أن المشاريع التنموية السعودية سيخلدها التاريخ للأجيال القادمة وسيتفيد منها المواطنين بشكل يومي.

ورفع البركاني باسمه وباسم مجلس النواب اليمني وباسم أبناء محافظة المهرة شكره لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، مبيناً أن مشروع مدينة الملك سلمان الطبية في محافظة المهرة وغيرها من مشاريع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن ستكون شاهدة على متانة العلاقة بين المملكة العربية السعودية والجمهورية اليمنية وعظمها وصدقها.

وقال مدير مكتب البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في محافظة المهرة المهندس عبدالله باسليمان: يأتي هذا المشروع ضمن مشاريع البرنامج الداعمة لقطاع النقل في الجمهورية اليمنية، وتحقيقاً لرفع كفاءة الطرق الداخلية في مدينة الغيضة بمحافظة المهرة، وسيتم العمل على المشروع بمواصفات عالية.

وأضاف المهندس باسليمان: سينعكس هذا المشروع على دعم بقية القطاعات الخدمية والحيوية، حيث يعتبر هذا المشروع شرياناً حيوياً يربط طرق مدينة الغيضة ببعضها.

ويعد مشروع إعادة تأهيل الطرق الداخلية في مدينة الغيضة بمحافظة المهرة امتدادًا للمشاريع التنموية الداعمة لقطاع النقل والتي بلغت منذ 2018م 36 مشروعاً على مستوى المحافظات اليمنية ينفذها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن عبر تبني أفضل ممارسات التنمية والإعمار والريادة الفكرية بمجال التنمية المستدامة في اليمن.

وتتضمن مشاريع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن مشاريع إعادة تأهيل وترميم الطرق والمنافذ اليمنية، والتي تشمل: مشروع إعادة تأهيل وتطوير منفذ البقع، ومشروع إعادة تأهيل وتطوير منفذ شحن، ومشروع طريق العبر، ومشاريع الطرق الداخلية في سقطرى، ومشاريع إعادة تأهيل وإنارة الطرق الحيوية في عدن.

وتشمل مشاريع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن الداعمة لقطاع النقل: مشروع إعادة تأهيل المطارات والموانئ، ومشروع إعادة تأهيل وتطوير مطار الغيضة، ومشروع تطوير وتأهيل مطار عدن الدولي، ومشروع إعادة تأهيل وتوسعة ميناء عدن، ومشروع تطوير ودعم أنظمة السلامة في مطار سقطرى، ومشروع تطوير ميناء سقطرى، ومشروع إعادة تأهيل وتطوير ميناء نشطون، ومشروع تطوير ميناء المكلا وتزويده بالرافعات لزيادة قدرته الاستيعابية.