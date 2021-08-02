دولة مجاورة تسجل اكثر من 37 الف اصابة بكورونا

وصرح التلفزيون الرسمي الإيراني أن العاملين في المجال الصحي سجلوا 37189 إصابة بكورونا ، وهي حصيلة يومية أعلى من سابقتها المرتفعة التي سجلت الثلاثاء وقاربت 35 ألفا. وسجلت إيران 411 حالة وفاة، ليصبح إجمالي الوفيات 91407 حالات، وهي الحصيلة الأكبر في الشرق الأوسط.وتعتبر سلالة "دلتا" المتحورة هي المتسبب في الطفرة في عدد حالات الإصابة. ويقول مسؤولون إيرانيون إن أقل من 40% من السكان يلتزمون بارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي.

وكان مسؤولو الصحة حذروا بشكل منتظم من أن المستشفيات في طهران والمدن الرئيسية تكتظ بحالات الإصابة بفيروس كورونا.