العراق والأردن يؤكدان ضرورة تفعيل التعاون الاقتصادي

وقال مكتب الحلبوسي في بيان، ورد لـ الخليج 365، إن الأخير "التقى عاهل المملكة الأردنية الهاشمية الملك عبد الله الثاني بن الحسين في قصر بسمان بالعاصمة الأردنية عمّان، حيث جرى استعراض العلاقات المتينة بين البلدين الشقيقين وسبل تطويرها في المجالات كافة، والتأكيد على تفعيل التعاون الاقتصادي ومخرجات القمة الثلاثية".وأكد الحلبوسي، "دعم السلطة التشريعية للتعاون الثلاثي العراقي الأردني المصري وبما يخدم المصالح المشتركة".

وأشار الملك الأردني، إلى "وقوف الأردن التام إلى جانب ‫العراق الشقيق وشعبه العزيز في الحفاظ على وحدته وتعزيز أمنه واستقراره، ودعم جهود العراق في ترسيخ الديمقراطية وإجراء الانتخابات المبكرة النيابية القادمة".

