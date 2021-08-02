تقنية الحمض النووي تفتح أرشيف أسطورة بيرل هاربور

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - طالبت عائلات 85 بحارا أمريكيا قتلوا في بيرل هاربور بالاستفادة من تقدم تكنولوجيا الحمض النووي لتحديد هويات البحارة المجهولين.

ووفقا لتقرير وكالة أسوشيتد برس كان هؤلاء البحارة ضمن طاقم السفينة أريزونا التي عانت من خسائر في الأرواح أكثر من أي سفينة أخرى في بيرل هاربور، حيث قتل 1177 شخصا. وغرق أكثر من 900 بحار مع السفينة وظلوا مدفونين هناك منذ ذلك الحين، في واحدة من المعارك البحرية الأسطورية.



وكما هو الحال مع الرفات في السفن الغارقة الأخرى، تعتبر البحرية كل البحارة الذين غرقوا مع أريزونا في مثواهم الأخير. ولا تطالب العائلات بإعادتهم أو تحديد هوياتهم.

لكن القضية أثيرت بشأن رفات 85 بحارا مجهولاً كانوا على متن السفينة أريزونا ومدفونون في مقبرة هاواي، في فبراير/شباط عندما وجه سؤال لمدير وكالة إحصاء أسرى وضحايا، المكلفة بالعثور على رفات جنود الجيش الأمريكي من النزاعات السابقة وتحديد هوياتهم خلال اجتماع على فيسبوك بشأن استخراج رفات الجنود.

أثار اقتراح كيلي ماكيج استخراج رفات الجنود المجهولين ونقلهم إلى سفينة أريزونا في قاع المحيط دون التعرف عليهم غضب بعض العائلات التي كانت تخشى أن يتم وضع الرفات على سفينة حربية غارقة دون تحديد هوياتها.

وقالت تيري مان ويات، ابنة شقيقة أحد ضحايا السفينة أريزونا: "هؤلاء الرجال ضحوا بحياتهم من أجل بلدنا. وهم يستحقون نفس التكريم والاحترام مثل أي عضو جندي آخر في الماضي والحاضر والمستقبل".

تراجعت الوكالة عن خططها لنقل رفات المقبرة إلى السفينة. وقال الأدميرال داريوس باناجي، نائب مدير الوكالة، إن ذلك كان مجرد احتمال نوقش بشكل غير رسمي قبل بضع سنوات.

كما قال باناجي إن الوكالة لا تخطط لاستخراج الرفات ومحاولة التعرف عليها لأنها تفتقر إلى الوثائق الكافية.

وقال إن الجيش لديه ملفات فقط عن نصف المفقودين من سفينة أريزونا.. ولديها سجلات أسنان لـ130 رجلاً فقط، ويُعتقد أن بعض الوثائق أتلفت خلال الغرق، ويتوقع أن الوثائق الأخرى قد فُقدت في حريق عام 1973 في مكتب سجلات الأفراد العسكريين.

ويملك الجيش عينات من الحمض النووي من أقارب 1 بالمائة فقط من أفراد طاقم أريزونا المفقودين.

كانت الوكالة، التي تهدف إلى العثور على أكثر من 80 ألف جندي فقدوا في الحرب العالمية الثانية وما بعدها، قد نجحت في التعرف على جنود مجهولين في السفينة يو إس إس أوكلاهوما، وهي سفينة حربية أخرى انقلبت خلال قصف بيرل هاربور.

كانت وزارة الدفاع الأمريكية أعلنت استخراج رفات ما يقارب 388 جنديا قتلوا خلال هجمات بيرل هاربر، ودفنوا في مقابر "مجهولي الهوية"، في مقبرة النصب التذكاري الوطني في هاواي في المحيط الهادئ، ليتم تحديد هويتهم باستخدام تحليل الحمض النووي دي إن إيه.

كانت أريزونا واحدة من ثماني سفن حربية أمريكية راسية في ميناء بيرل هاربور على المحيط الهادئ تعرضت للهجوم الياباني الجوي، وأصيبت بأضرار بالغة في 7 ديسمبر 1941 في أول عمل عسكري تشنه اليابان ضد الولايات المتحدة خلال الحرب العالمية الثانية. ولا تزال السفينة قابعة حتى اليوم تحت مياه بيرل هاربور، وتعلوها 40 قدماً من الماء، إذ لم يعد منها سوى هيكلها.