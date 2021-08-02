"زايد-3".. القوات الجوية المصرية تشارك في تدريب مشترك مع الإمارات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت القوات المسلحة المصرية الاثنين أن عناصر من القوات الجوية وصلت إلى الإمارات للمشاركة في التدريب المشترك "زايد-3".

وأوضح المتحدث العسكري العقيد أركان حرب غريب عبدالحافظ، عبر صفحته على موقع فيسبوك، أن عناصر من القوات الجوية وصلوا إلى قاعدة الظفرة الجوية بدولة الإمارات للمشاركة في التدريب الجوي الذي يجري ‏بمشاركة عدد من الطائرات المقاتلة متعددة المهام من مختلف الطرازات وتستمر فعالياته لعدة أيام.





وتتضمن المراحل الأولى للتدريب عقد مجموعة من المحاضرات لتوحيد المفاهيم القتالية وتبادل الخبرات التدريبية، وكذلك تنفيذ طلعات التدريب على مهام العمليات للقوات المشاركة.

ولفت المتحدث إلى أن التمرين "يأتي في ضوء دعم وتعزيز التعاون العسكري والتنسيق المشترك بين القوات المسلحة المصرية والإماراتية من خلال تنفيذ العديد من التدريبات المشتركة في مختلف التخصصات الجوية ‏والبحرية والبرية لصقل مهارات العناصر المشاركة لكلا البلدين".