"أشعة الشمس".. تدريب عسكري إسرائيلي على حدود لبنان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن الجيش الإسرائيلي، الإثنين، انطلاق تدريب عسكري جديد على الحدود اللبنانية.

وقال الجيش في بيان تلقته ”الخليج 365”: "يبدأ اليوم، مساء، تمرينًا عسكريًا على طول الحدود مع لبنان، يندرج ضمن التدريبات المخطط لها على الخطة السنوية 2021".



وأضاف: "التدريب الذي يعرف باسم أشعة الشمس هدفه فحص جاهزية قوات جيش الدفاع ومدى استعدادها لأيام قتالية محتملة على الحدود مع لبنان".

وأشار إلى أن التدريب "سيأخذ بعين الاعتبار كافة العبر من العمليات العسكرية السابقة مع التشديد على استنتاجات حملة حارس الأسوار كجزء من التحقيق وتبادل المعلومات مع فرقة غزة".

وقال إنه "مستمر في تطوير قدراته وتحسين مؤهلاته وجهوزيته على الحدود مع لبنان، مع تعزيز مهمات آلية للدفاع عن مواطني الشمال".

وأعلنت إسرائيل أنها تراقب عن كثب التطوات في لبنان.