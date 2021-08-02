ميقاتي محبط من وتيرة تشكيل حكومة لبنان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال نجيب ميقاتي رئيس الحكومة اللبنانية المكلف إنه كان يأمل في وتيرة أسرع لتشكيل وزارته.

وأشار في كلمة أعقبت لقاء جمعه بالرئيس اللبناني إلى أنه اتفق مع الرئيس ميشل عون على اجتماع آخر يوم الخميس المقبل.

وتستجيب نبرة الإحباط في حديث ميقاتي مع تصريحات سابقة له الخميس الماضي استبعد خلالها تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة قبل 4 أغسطس/آب المقبل.

واليوم جدد ميقاتي التأكيد على أن "مهلة تشكيل الحكومة غير مفتوحة".

وفي وقت لاحق من الشهر الجاري يتم لبنان عاما كاملا دون حكومة بعد أن فشل سعد الحريري في تشكيل حكومته محملا فريق حزب الله والرئيس عون المسؤولية.

ويعاني لبنان أوضاعا اقتصادية كارثية تفاقم حدتها وضعا أمنيا وسياسيا هشا.

وكلّف الملياردير اللبناني نجيب ميقاتي، الإثنين الماضي، بتشكيل الحكومة للمرة الثالثة في تاريخه، وذلك في وقت تعاني البلاد أزمات اقتصادية وسياسية متلاحقة.

وحصل رجل الأعمال اللبناني ورئيس الوزراء الأسبق نجيب ميقاتي، على أغلبية أصوات النواب اللازمة لتشكيل حكومة جديدة، بعد اعتذار سعد الحريري عن عدم تشكيل الحكومة قبل أيام، حيث حصل ميقاتي على 73 صوتا من أصل 118 نائبا في البرلمان.



تكليف ميقاتي جاء في وقت يتجه لبنان للمجهول مع تزايد الأزمات السياسية والاقتصادية، وتصاعد الضغوط الغربية على الساسة لتشكيل حكومة يمكنها بدء إصلاح مؤسسات الدولة التي تعاني من الفساد وتعاني من توقف مختلف نواحي الحياة، حيث هددت الدول الغربية بفرض عقوبات، ووقف الدعم المالي.