"زايد -3".. القوات الجوية المصرية تشارك في تدريب مشترك مع الإمارات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 2 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

أعلنت القوات المسلحة المصرية الاثنين أن عناصر من القوات الجوية وصلت إلى الإمارات للمشاركة في التدريب المشترك "زايد – 3 ".



وأوضح المتحدث العسكري العقيد أركان حرب غريب عبد الحافظ، عبر صفحته على موقع فيسبوك، أن عناصر من القوات الجوية وصلت إلى قاعدة الظفرة الجوية بدولة الإمارات للمشاركة في التدريب الجوي الذي يجري ‏بمشاركة عدد من الطائرات المقاتلة متعددة المهام من مختلف الطرازات وتستمر فعالياته لعدة أيام.

وتتضمن المراحل الأولى للتدريب عقد مجموعة من المحاضرات لتوحيد المفاهيم القتالية وتبادل الخبرات التدريبية وكذلك تنفيذ طلعات التدريب على مهام العمليات للقوات المشاركة.

ولفت المتحدث إلى أن التمرين "يأتي في ضوء دعم وتعزيز التعاون العسكري والتنسيق المشترك بين القوات المسلحة المصرية والإماراتية من خلال تنفيذ العديد من التدريبات المشتركة في مختلف التخصصات الجوية ‏والبحرية والبرية لصقل مهارات العناصر المشاركة لكلا البلدين".