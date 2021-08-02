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انضمام الغواصة "‏S-44" الألمانية إلى القوات البحرية‏ المصرية

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي -  أعلنت القوات المسلحة المصرية اليوم انضمام الغواصة "‏S-44" من طراز "209 / 1400" ألمانية ‏الصنع للقوات البحرية المصرية.

وقال بيان أصدرته القوات المسلحة المصرية اليوم إن هذه الخطوة تأتي تعزيزا لقدرات القوات البحرية القتالية والحفاظ على مقدرات الدولة الإقتصادية ‏بالبحرين المتوسط والأحمر وتأمين قناة السويس وكذا المحافظة على الأمن البحري وبما يعزز من ‏تحقيق الأمن والإستقرار والسلم في المنطقة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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