شكرا لقرائتكم لبنان.. اعتقال أحد المتورطين بإطلاق نار في أحداث خلدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - كشف مصدر أمني لبناني أن مخابرات الجيش أوقفت اليوم الاثنين، أحد المتورطين بإطلاق النار في أحداث خلدة بين عناصر حزب الله وعشائر عربية، أثناء تشييع الميليشيا أحد مسؤوليها.

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وأفاد المصدر في تصريح لوسائل إعلام لبنانية، بأن القوات الأمنية تلاحق كافة المتوارين المحددة أسماؤهم وأدوارهم بالتفاصيل.

وكانت مدينة خلدة جنوب العاصمة اللبنانية قد شهدت أمس اشتباكا بالأسلحة المتوسطة والخفيفة خلال تشييع أحد مسؤولي ما تعرف بـ"سرايا المقاومة".

فيما عاشت المنطقة توتراً أمنياً كبيراً، كما سمع دوي إطلاق نار ورصاص أدى إلى سقوط 6 قتلى على الأقل.

في المقابل، أكدت مصادر الحزب سقوط 6 قتلى أثناء مرور موكب تشييع المواطن علي شبلي الذي قتل السبت، على خلفية ثأر على يد شاب من آل غصن من عشائر العرب، وهو ما فجّر الاشتباكات.

وأغلقت قوات الجيش الطريق من خلدة في اتجاه بيروت بسبب كثافة إطلاق النار من مصادر متعددة، كما اضطر بعض المواطنين لترك سياراتهم وسط الطريق، في حين تحول السير إلى الطرقات الفرعية.