شكرا لقرائتكم خبر عن نشاط مكثف للنائبة هيام الطباخ عضو تنسيقية شباب الأحزاب بدائرتها فى كفر الشيخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحرص نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين دائما على التواصل مع أهالى الدائرة لمعرفة مطالبهم ومشاكلها والعمل على حلها، وكذلك التواصل مع المسئولين، ومن بين هؤلاء النواب النائبة هيام الطباخ عضو مجلس النواب عن التنسيقية الذى كان لها نشاط ملموس خلال الأيام الماضية في دائرتها.

تقدمت النائبة هيام الطباخ عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بطلبات عامة بكل الوزرات المعنيه تلبية لما وصل اليها من الأهالى بجميع قري ومراكز محافظة كفر الشيخ، حيث تم تشكيل لجنة وفقا لطلبها لدراسة إنشاء مساكن للشباب بمدينة دسوق وأفضي تقريرها النهائي بـ 7 مواقع جميعهم خارج المدينة يتواجدوا بقراها المختلفة، ودخول الغاز الطبيعي لقرية كفر إبراهيم في خطة العام المقبل وبشرة خير قادمة أيضا لجميع قري خط الساحل تباعا.

ومن بين نتائج الطلبات التي تقدمت بها دراسة الجهاز التنفيذي لمياه الشرب ضم البيوت الواقعة بعد مسجد الرضوان علي جسر النيل بالصافية ضمن مشروع الصرف الصحي القائم حاليا، وكوبري مدخل عزبة النصير بميت الديبة مركز قلين في خطة تجديد هذا العام، وإدراج تحديث خطوط مياه الشرب بقرية المندوره التابعه للوحدة المحلية لابومندور فور إنتهاء الصرف الصحي.

واستمراراً لما بدأته النائبة هيام الطباخ نائبة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، منذ شهور في المتابعة لمشروع الصرف الصحي لمنطقة فم الصعيدي، عقدت اجتماع مطول مع جميع الأطراف المسؤلة عن المشروع من مواطنين وتنفيذيين نزولاً لأرض الواقع، ودعت لإجتماع موسع برعاية السيد عبدالستار رئيس مجلس مدينة دسوق وبحضور نوابه ورؤساء الأحياء وأهالي منطقة فم الصعيدي والجهات التنفيذية المسؤولة عن تنفيذ المشروع ،لجلسة مطولة للخروج بحلول واقعية غير منفردة قابلة للتنفيذ .