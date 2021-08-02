عون يمنح السفير القطري وسام الأرز الوطني من رتبة ضابط أكبر

محمد اسماعيل - القاهرة - بيروت - (د ب أ):

منح الرئيس اللبناني العماد ميشال عون اليوم الاثنين سفير دولة قطر في لبنان محمد حسن جابر الجابر وسام الأرز الوطني من رتبة ضابط أكبر تقديرا لعطائه.

واستقبل عون اليوم السفير الجابر في زيارة وداعية بمناسبة انتهاء مهمته الدبلوماسية في لبنان، بحسب بيان صادر عن رئاسة الجمهورية.

وأشاد عون خلال اللقاء "بالجهود التي بذلها السفير الجابر لتعزيز العلاقات اللبنانية- القطرية في مجالات عدة، لا سيما خلال الفترة الأخيرة، نتيجة الظروف العصيبة التي يمر بها لبنان".

ونقل السفير القطري تحيات أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد وتمنياته للبنان بالخروج من الظروف الصعبة التي يمر بها.

يذكر أن دولة قطر قدمت العديد من المساعدات للبنان منذ انفجار مرفأ بيروت العام الماضي، كان آخرها وصول طائرة تابعة للقوات الجوية الأميرية القطرية في يوليو الماضي إلى مطار رفيق الحريري الدولي محملة بـ 70 طنا من المواد الغذائية هبة للجيش اللبناني.