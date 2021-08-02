ليبيا.. المفوضية العليا للانتخابات تمدد فترة تسجيل الناخبين

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 2 أغسطس 2021 03:16 مساءً - منذ 26 ثانية

أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا اليوم الاثنين، عن تمديد فترة التسجيل للناخبين لأسبوعين إضافيين ينتهيان في 17 أغسطس/آب الجاري.

رئيس مجلس المفوضية “عماد السايح” قال: إن “منظومة التسجيل بالخارج سوف تنطلق يوم 18 أغسطس، وسوف تستمر 30 يوما تنتهي يوم الأربعاء 15 سبتمبر/أيلول، عبر رابط مخصص للتسجيل على موقع المفوضية في شبكة المعلومات الدولية”،

وثمّن رئيس مجلس المفوضية جهود حكومة الوحدة الوطنية، بعد القرارين (143) و (170) اللذين أصدرتهما الحكومة والقاضيين بتخصيص مبلغ إضافي لتغطية تمويل استحقاقات 24 ديسمبر وتشكيل لجنة وزارية لدعم وتنفيذ العملية الانتخابية.

كما أشاد “السايح” بجهود قطاع الاتصالات بمختلف مؤسساته والتجاوب من مسؤولي القطاع، وجهود المجتمع المدني في مجال التوعية وتحفيز المواطنين، كما تقدم بشكر خاص إلى النشطاء الذين خصصوا صفحاتهم على وسائل التواصل الاجتماعي للرفع من مستوى وعي الليبيين بأهمية المشاركة في العملية الانتخابية. إضافة إلى جهود الإعلام بمختلف وسائطه وتوجهاته لدوره في خلق أجواء إيجابية كان لها دور بارز في نشر المعلومات وتحفيز المواطنين على المشاركة وممارسة حقهم في الانتخابات المقبلة.

وأعلنت مفوضية الانتخابات في ليبيا أمس الأحد، أن 348 ألفا و998 شخصا سجلوا بمنظومة تسجيل الناخبين، وهذا العدد من بين مليونين و689 ألفا و94 شخصا يحق لهم الإدلاء بأصواتهم في الاستحقاقات الدستورية”.

يذكر أن مفوضية الانتخابات، أعلنت في 4 يوليو/تموز الجاري، بدء عملية تحديث سجل الناخبين لمدة 30 يوما قابلة للتمديد، بحسب رئيسها عماد السايح الذي أكد أن السجل لم يحدّث منذ 2017.