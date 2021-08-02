مصر.. هزة أرضية تضرب القاهرة الكبرى

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 2 أغسطس 2021 03:16 مساءً - منذ 21 دقيقة

قال المعهد القومي للبحوث الفلكية في مصر، إن هزة أرضية بقوة 2.9 درجة على مقياس ريختر، ضربت اليوم الاثنين، منطقة القاهرة الكبرى في العاصمة المصرية.

المعهد قال في بيان، إن محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل في مصر، سجلت صباح اليوم هزة أرضية بقوة 2.9 درجة على مقياس ريختر في القاهرة الكبرى.

وأوضح المعهد أن الهزة الأرضية وقعت في منطقة القاهرة الكبرى، على بعد 15 كيلومترا، جنوب غرب مدينة السادس من أكتوبر.

كما كشف المعهد أن الزلزال حدث في 9:38 صباحا، على دائرة عرض 29.85 شمالا، وخط طول 30.77 شرقا، وعمق 13 كيلو مترا.

في السياق، أشار المعهد لعدم ورود بيانات تشير إلى شعور المواطنين بالهزة الأرضية.

يشار إلى أن محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل والتابعة للمعهد، كانت قد سجلت هزة أرضية شمال البحر الأحمر على بعد 26 كم جنوب مدينة شرم الشيخ، في 27 من الشهر الماضي.