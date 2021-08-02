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شكرا لقرائتكم خبر عن انضمام الغواصة "S-44" الألمانية إلى القوات البحرية المصرية والان مع التفاصيل
محمد الفلاح - الإثنين 2 أغسطس 2021
أعلنت القوات المسلحة المصرية اليوم انضمام الغواصة "S-44" من طراز "209 / 1400" ألمانية الصنع للقوات البحرية المصرية.
وقال بيان أصدرته القوات المسلحة المصرية اليوم إن هذه الخطوة تأتي تعزيزا لقدرات القوات البحرية القتالية والحفاظ على مقدرات الدولة الإقتصادية بالبحرين المتوسط والأحمر وتأمين قناة السويس وكذا المحافظة على الأمن البحري وبما يعزز من تحقيق الأمن والإستقرار والسلم في المنطقة.