انضمام الغواصة "‏S-44" الألمانية إلى القوات البحرية‏ المصرية

محمد الفلاح - الإثنين 2 أغسطس 2021

أعلنت القوات المسلحة المصرية اليوم انضمام الغواصة "‏S-44" من طراز "209 / 1400" ألمانية ‏الصنع للقوات البحرية المصرية.



وقال بيان أصدرته القوات المسلحة المصرية اليوم إن هذه الخطوة تأتي تعزيزا لقدرات القوات البحرية القتالية والحفاظ على مقدرات الدولة الإقتصادية ‏بالبحرين المتوسط والأحمر وتأمين قناة السويس وكذا المحافظة على الأمن البحري وبما يعزز من ‏تحقيق الأمن والإستقرار والسلم في المنطقة.