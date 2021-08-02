فلسطين.. وفاتان و111 إصابة جديدة بفيروس كورونا

محمد الفلاح - الإثنين 2 أغسطس 2021

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم تسجيل حالتي وفاة و111 إصابة جديدة بفيروس كورونا و120 حالة تعاف خلال الـ24 ساعة الأخيرة.



وأوضحت الوزارة - في التقرير الوبائي.. أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 98.5% .. فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.4% ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

ولفتت إلى وجود 13 مريضاً في غرف العناية المكثفة فيما يعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات بالضفة الغربية 20 مريضاً بينهم مريضان على أجهزة التنفس الاصطناعي.

وفيما يخص المواطنين الذين تلقوا الطعومات المضادة لفيروس كورونا فقد بلغ عددهم الإجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة 595,621 بينهم 418,013 تلقوا الجرعتين من اللقاح حسب وزارة الصحة الفلسطينية.