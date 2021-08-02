قتلى وجرحى بأعمال عنف في العراق

محمد الفلاح - الإثنين 2 أغسطس 2021

لقي عدد من الاشخاص حتفهم فى بعض المدن العراقية فيما اصيب العدد الاخر باصابات متفاوتة اثر اعمال عنف متفرقة.



ففي محافظة ميسان جنوب البلاد، قال مصدر امني ان رجلاً قتل شخصين ثم أقدم على الانتحار وسط مدينة العمارة، مركز المحافظة كما اغتال مسلحون شخصاً في حي نهاوند بالمدينة ذاتها بينما قتل شخص في منطقة عواشة بمدينة العمارة بهجوم مسلح نفذته امرأتان.

واغتال مسلحون مجهولون احد منتسبي الشرطة وسط مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار الجنوبية فيما لقي آمر لواء فى احدى المليشيات مصرعه جنوب مدينة الحلة مركز محافظة بابل، بإطلاق نار أسفر أيضا عن مصرع أحد مرافقيه وإصابة آخر بينما أصيب محام بجروح في محاولة اغتيال بعبوة لاصقة كانت مثبتة في مركبته وانفجرت لدى مروره في قضاء خانقين بمحافظة ديالى.

كما تعرض منزل احد شيوخ العشائر جنوب ناحية بهرز في المحافظة ذاتها، الى اطلاق نار من قبل مسلحين مجهولين دون معرفة ما أسفر عنه من إصابات .

في غضون ذلك عثرت قوة امنية على جثة شاب بعد يوم على اختفائه جنوب بعقوبة، وبدت على الجثة آثار اطلاقات نارية.

على صعيد امني آخر اعلن مصدر امني عن مقتل واصابة عدد من الأشخاص بهجوم مسلح لعناصر من تنظيم داعش في قضاء الضلوعية جنوب محافظة صلاح الدين.