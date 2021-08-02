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أمريكا.. إصابة 10 أشخاص في إطلاق نار بنيويورك

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محمد الفلاح - الإثنين 2 أغسطس 2021

أصيب عشرة أشخاص عندما أطلق مسلحان أكثر من 40 طلقة في مدينة نيويورك، حسبما أفادت الشرطة اليوم الأحد.

 

ونقلت صحيفة "نيويورك ديلي نيوز" عن ضباط شرطة قولهم إن وابلا من الرصاص أطلق في سبع عمليات إطلاق نار منفصلة.

 

وأضافوا أنه تم إطلاق أكثر من 40 طلقة أصابت مجموعة من الأشخاص خارج محل حلاقة، وكذا عدد من المارة الذين كانوا يسيرون في الشارع.

 

وقال مسؤولون إن ثمانية رجال وامرأتين أصيبوا بطلقات نارية.

 

وذكر أحد ضباط الشرطة أن الضحايا تتراوح أعمارهم بين 19 و72 عاما.

 

وتعتقد الشرطة أن الشخصين اللذين أطلقا النار كانا يستهدفان ثلاثة من أعضاء عصابة ترينيتاريوس يقفون خارج محل الحلاقة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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