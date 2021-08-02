شكرا لقرائتكم خبر عن 111 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجّلت فلسطين خلال الـ 24 ساعة الماضية، 111 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالتي وفاة، و120 حالة تعافٍ، في جميع المحافظات الفلسطينية.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 98.5%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.4% ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات، لافتة إلى وجود 13 مريضاً في غرف العناية المكثفة، فيما يعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات بالضفة الغربية 20 مريضاً، بينهم مريضان على أجهزة التنفس الاصطناعي.