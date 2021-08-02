شكرا لقرائتكم خبر عن رغم تهديدات كورونا .. حملةللتطعيم ضد شلل الأطفال بباكستان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلقت باكستان اليوم الإثنين حملة لتطعيم الملايين ضد شلل الأطفال، على الرغم من المخاطر التي يشكلها ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس كورونا.

وسوف تستهدف الحملة أكثر من 23 مليون طفل دون سن الخامسة. وسوف يتم نشر نحو 179 ألف فرد من فرق الرعاية الطبية في 50 منطقة لإعطاء التطعيمات الفموية، مع اتباع بروتوكولات الأمان الخاصة بالوقاية من فيروس كورونا.

ولا يزال العديد من الإسلاميين يعارضون التطعيم، واصفين إياه بأنه مؤامرة غربية لإصابة الأطفال المسلمين بالعقم.

وقال مسؤول بارز في وزارة الصحة:"تهدف حملة التطعيم وسط موجة جديدة من حالات الإصابة بفيروس كورونا إلى الحفاظ على مناعة الأطفال ضد المرض المعوق".

وطبقا للإحصاءات الرسمية، فقد تم تسجيل حالة واحدة فقط لمرض شلل الأطفال هذا العام حتى الآن في باكستان. ويشار إلى أن باكستان وأفغانستان هما من بين دول قليلة في العالم لا يزال شلل الأطفال متوطنا فيها.