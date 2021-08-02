شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تعتمد لقاح «ساينوفارم» للفئة العمرية 3 - 17 سنة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الصحة الإماراتية عن التسجيل الطارئ للقاح "ساينوفارم" ضد فيروس "كوفيد – 19" للفئة العمرية من سن 3 - 17 سنة وذلك بناء على نتائج الدراسات السريرية والتقييم الصارم المتبع لتصريح الاستخدام الطارئ والتقييم المحلي الذي يتوافق مع اللوائح المعتمدة.

ويأتي اعتماد اللقاح في إطار تعزيز جهود دولة الإمارات في مكافحة فيروس "كوفيد-19 "وتأكيداً على نهجها الاستباقي بالاهتمام بصحة وسلامة أفراد المجتمع.