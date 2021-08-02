شكرا لقرائتكم خبر عن كوريا الجنوبية تنهي تطعيم 36 مليون شخص بحلول سبتمبر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال الرئيس الكوري الجنوبي "مون جان إن" اليوم الاثنين إن عدد الحاصلين على جرعة أو اثنين من لقاح فيروس كورونا سيتجاوز 20 مليون شخص قريبا.

وأكد أن حملة التطعيم ضد الفيروس تسير في مسارها على الرغم من تفشي الفيروس.

ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن مون إن القول خلال اجتماع أسبوعي مع كبار المسؤولين " بحلول غدا الثلاثاء، سوف يكون أكثر من 20 مليون شخص قد حصلوا على جرعة واحدة على الأقل من اللقاح".

وأضاف أنه لا توجد مشكلة في تحقيق خطة الحكومة بتطعيم 36 مليون شخص بجرعة واحدة على الأقل بحلول نهاية سبتمبر المقبل. ويمثل هذا العدد 70% من تعداد سكان البلاد الذي يبلغ 52 مليون نسمة.