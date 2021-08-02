شكرا لقرائتكم خبر عن 3198 إصابة جديدة بفيروس كورونا في فيتنام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الصحة الفيتنامية اليوم الاثنين تسجيل 3198 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

ونقلت صحيفة فن اكسبريس عن الوزارة القول إن مدينة هو شي مينه سجلت 1997 حالة إصابة.

ويشار إلى أن فيتنام سجلت خلال فترة موجة التفشي الرابعة لفيروس كورونا التي بدأت منذ أكثر من ثلاثة أشهر 153 ألفا و 621 حالة إصابة في 62 مدينة وإقليميا البالغ عددها الإجمالى 63 .

وسجلت مدينة هو شي مينه أعلى عدد إصابات بواقع 96 ألفا و 292 حالة.