شكرا لقرائتكم خبر عن موجة حر تستمر طوال الأسبوع في اليونان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - من المتوقع أن تستمر موجة الحر في اليونان على مدار الأسبوع الجاري، حيث يتوقع خبراء الارصاد أن تصل درجات الحرارة إلى نحو 44 درجة مئوية بداية من اليوم الاثنين.

وقالت إدارة الإطفاء إن حريقا اندلع أمس الأحد في جزيرة رودس المفضلة لدى قضاة العطلات، وخرج عن السيطرة اليوم بسبب شدة الجفاف وقوة الرياح.

ولم تتأثر مرافق الفنادق في رودس حتى الآن بالنيران والدخان الكثيف، إلا أن السلطات أصدرت أوامر بإخلاء ثلاث قرى تقع غرب عاصمة الجزيرة.

وفي الوقت نفسه، كان هناك انقطاع مؤقت للتيار الكهربائي في أجزاء كبيرة من الجزيرة مساء أمس الأحد.

وذكر تلفزيون "إي آر تي" الرسمي أنه قد تم نشر طائرات ومروحيات إطفاء في وقت مبكر من صباح اليوم لاحتواء النيران.

ومن جانبها، دعت وزارة الطاقة المواطنين إلى عدم ضبط مكيفات الهواء على درجات حرارة منخفضة للغاية، مقترحة ألا تقل درجة الحرارة التي يتم ضبطها عن 26 درجة.