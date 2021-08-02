وقال مكتب الحلبوسي في بيان، ورد لـ الخليج 365، إن "رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي يلتقي الملك عبدالله الثاني في قصر بسمان".

وكان الحلبوسي قد التقى نظيره الأردني عبد المنعم العودات، حيث أكدا أهمية العمل النيابي لدعم مخرجات القمة الثلاثية التي عقدت في بغداد بين العراق والأردن ومصر.

