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بغداد - ياسين صفوان - التقى رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الاثنين، الملك الأردني عبدالله الثاني في قصر بسمان.
وقال مكتب الحلبوسي في بيان، ورد لـ الخليج 365، إن "رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي يلتقي الملك عبدالله الثاني في قصر بسمان".
وكان الحلبوسي قد التقى نظيره الأردني عبد المنعم العودات، حيث أكدا أهمية العمل النيابي لدعم مخرجات القمة الثلاثية التي عقدت في بغداد بين العراق والأردن ومصر.
وكان الحلبوسي قد التقى نظيره الأردني عبد المنعم العودات، حيث أكدا أهمية العمل النيابي لدعم مخرجات القمة الثلاثية التي عقدت في بغداد بين العراق والأردن ومصر.