انتخابات ليبيا.. مطالبات بحسم الإطار القانوني واستعداد إيطالي للتعاون

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد المجلس الرئاسي الليبي، الإثنين، ضرورة حسم مسألة الإطار القانوني للانتخابات والتوصل لتوافق حول أحد المقترحات المطروحة.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، الإثنين، وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، والوفد المرافق له، لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين.



الإطار القانوني

وقال المكتب الإعلامي، في بيان اطلعت ”الخليج 365” على نسخة منه، إن الاجتماع تناول عدداً من القضايا، أهمها إجراء الاستحقاق الانتخابي نهاية العام الجاري، مشيرا إلى أن المنفي ضرورة حسم مسألة الإطار القانوني للانتخابات وضرورة توصل مجلسي النواب وما يعرف بـ"الأعلى للدولة" لتوافق حول أحد المقترحات المطروحة لإجراء الانتخابات في موعدها.

ويعقد مجلس النواب الليبي، اليوم الإثنين، جلسة برئاسة عقيلة صالح، للبت في إصدار قانوني الانتخابات الرئاسية والبرلمانية واعتماد توزيع الدوائر الانتخابية في كافة أنحاء ليبيا.

شراكة ليبية إيطالية

كما أكد المنفي أهمية الشراكة وتعزيز العلاقات الثنائية بين ليبيا وإيطاليا خاصة في مجالات الاستثمار والتبادل التجاري والاقتصادي.

من جهته، رحب وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو بفتح الطريق الساحلي، مشيراً إلى أن هذه الزيارة تأتي عقب فتح الطريق الساحلي بأيام، للتأكيد على أهمية هذه الخطوة التي وصفها بـ"الكبيرة".

وبحسب بيان "الرئاسي"، فإن دي مايو أثنى على عمل المجلس الرئاسي خلال الفترة الماضية في كل الاستحقاقات الموكلة إليه، خاصة في ملف المصالحة وتوحيد مؤسسات الدولة.

استعداد إيطالي

كما عبر الوزير الإيطالي عن استعداد بلاده للتعاون والعمل مع ليبيا في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية وغيرها، خاصة في الجنوب الليبي.

وفي سياق متصل، استقبل رئيس الحكومة الليبية عبدالحميد الدبيبة الإثنين، بديوان مجلس الوزراء، وزير خارجية الجمهورية الإيطالية لويجي دي مايو، بحضور وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ورئيس الحكومة السيد عادل جمعة.





وبحسب بيان للحكومة الليبية، فإن اللقاء ناقش عددا من الملفات المشتركة بين البلدين، فيما سيليه اجتماع موسع بين الجانبين الليبي والإيطالي.

ومن المقرر أن يتجه الوزير الإيطالي إلى برقة في شرقي ليبيا، للقاء رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، بحسب موقع "ديكود 39" التابع لمجلة "فورميكي" الإيطالية والذي قال إن الموضوعات المطروحة على طاولة الاجتماعات التي ستعقد سواء في طرابلس أو برقة متنوعة.