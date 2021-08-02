مسؤول سوداني يحذر عبر ”الخليج 365” من كارثة في "سنار"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حذر والي سنار السودانية الماحي سليمان، في تصريحات لـ"الخليج 365"، من فيضان النيل الأزرق، مطالباً السكان بالحيطة، وحث على تدخل سريع.

وأوضح سليمان اليوم الإثنين، أن مناطق في الولاية أصبحت معزولة عقب تسريب مياه النيل الأزرق في بعض المناطق سنجة.

وقال المسؤول السوداني إن منسوب النيل الأزرق في منطقة سنجة بلغ 16.80 متر، بزيادة 28 سم على يوم أمس الأحد .

وحث الوالي حكومة الخرطوم على التدخل السريع من خلال تقديم الدعم المالي والآليات إلى الولاية، كما دعا السكان إلى ضرورة الابتعاد عن النيل وأخذ الحيطة والحذر.

كانت ولاية سنار قد أعلنت حالة الاستنفار القصوى، السبت الماضي، بسبب ارتفاع مناسيب النيل الأزرق.

وتوقع والي سنار أن تشهد الولاية فيضانا للنيل الأزرق في عدة مناطق اليوم وغدا.

وأشار إلى أن تسريب المياه تسبب بالفعل في قطع الطريق بين الدمازين وأبوحجار، لافتا إلى أن السلطات تعمل حاليا على تعلية الجسور لحجز المياه بتكلفة بلغت 700 مليون جنيه.

وكانت وكالة الأنباء السودانية نقلت عن سليمان، قوله إن حكومة الولاية ولجنة الأمن ستظل في حالة انعقاد دائم تحسبا لأي طارئ.