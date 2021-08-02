السلطات اليابانية توسع نطاق حالة الطوارئ لاحتواء كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 2 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

أعلنت السلطات اليابانية اليوم الإثنين توسيع نطاق حالة الطوارئ المفروضة في العاصمة طوكيو وإقليم أوكيناوا، لتشمل إقليم أوساكا وثلاثة أقاليم أخرى بالقرب من طوكيو، وذلك بسبب ارتفاع حالات الاصابة بفيروس كورونا والمخاوف من انهيار النظام الصحي أثناء انعقاد دورة الألعاب الأولمبية.



وذكرت صحيفة جابان توداي أن حكومة رئيس الوزراء يوشيهيدي سوغا، قررت إضافة أقاليم شيبا وكاناجاوا وسايتاما وأوساكا للمناطق التي تخضع لحالة الطوارئ حتى 31 أغسطس(آب) الجاري.

وكانت السلطات قد أعلنت تمديد العمل بحالة الطوارئ في طوكيو وأوكيناوا حتى نهاية الشهر، بعدما كان من المقرر انتهاء العمل بها في 22 أغسطس(آب) الجاري.

ومن المتوقع أن توضح الحكومة كيفية تخفيف القيود مع تقدم حملة التطعيم ضد فيروس كورونا، ولكن لا يبدو أن هناك نهاية في الأفق للجائحة في اليابان.

ويرجع ارتفاع حالات الاصابة بفيروس كورونا لتفشي سلالة دلتا، التي تم اكتشافها أول مرة في الهند، وكانت حصيلة الإصابات اليومية بفيروس كورونا في أنحاء اليابان قد تجاوزت 10 آلاف حالة لليوم الرابع على التوالي أمس الأحد، كما بلغت نسبة الحاصلين على جرعتي التطعيم حتى الجمعة الماضية 28.3% من إجمالي تعداد سكان اليابان البالغ عددهم 126 مليون نسمة.