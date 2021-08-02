دولة الإمارات: شفاء 1492 حالة لمصابين بفيروس كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 2 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الإمارات عن إجراء 266,834 فحصا جديدا خلال الساعات الـ 24 الماضية على فئات مختلفة في المجتمع.



وساهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص في الدولة وتوسيع نطاق الفحوصات على مستوى الدولة في الكشف عن 1,537 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 683,914 حالة.

‌‎كما أعلنت الوزارة عن وفاة 5 حالات مصابة وذلك من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 1,956 حالة.

‌‎وأعربت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن أسفها وخالص تعازيها ومواساتها لذوي المتوفين، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين، مهيبة بأفراد المجتمع التعاون مع الجهات الصحية والتقيد بالتعليمات والالتزام بالتباعد الاجتماعي ضماناً لصحة وسلامة الجميع.

‌‎وكشفت الوزارة عن شفاء 1,492 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 661,156 حالة.