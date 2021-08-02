شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تسجيل 40134 إصابة جديدة بفيروس كورونا بالهند والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 2 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

سجلت وزارة الصحة ورعاية الاسرة الهندية، اليوم، 40134 إصابة جديدة بفيروس كورونا لترتفع اجمالي الاصابات أكثر من 31 مليوناً و695 ألفاً و958 حالة.

وذكرت الوزارة تسجيل، 422 وفاة جديدة ليبلغ إجمالي عدد الوفيات في البلاد حتى الآن إلى 424773 حالة.

وتحتل الهند الترتيب الثاني على المستوى العالمي في عدد الإصابات بعد الولايات المتحدة الأمريكية.