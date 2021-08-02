شكرا لقرائتكم استهداف ناقلة إسرائيل قبالة عُمان.. صور توضح الأضرار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - وسط نفي إيران المستمر لأي دليل يثبت تورطها باستهداف ناقلة إسرائيلية قبالة سواحل عُمان قبل أيام، وإصرار دول كبرى على اتهامها، نشرت وسائل إعلام محلية عبرية صوراً للسفينة المتضررة.

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وأوردت القناة "13" الإسرائيلية، أولى الصور لسفينة "ميرسر ستريت" التي تعرضت لهجوم بالقرب من عُمان، تكشف الضرر الذي أحدثته المُسيّرة الانتحارية في جسر القيادة، وفق ما أوردته القناة.

جاء ذلك بينما أعلنت إسرائيل أنها تملك أدلة استخباراتية تؤكد ضلوع طهران باستهداف السفينة في بحر العرب.

وكشف رئيس الوزراء نفتالي بينيت، الأحد، أن إيران تحاول بشكل جبان التملص من مسؤولية استهداف السفينة، وفق تعبيره.

وأوضح أن إيران هاجمت السفينة بمسيّرات، وأرادت أن تصيب هدفا إسرائيليا، إلا أن الحادثة أدت لقتل مواطن بريطاني ومواطن روماني، مشيرا إلى أن الهجوم يمثل تذكيرا للعالم بـ"العدوانية الإيرانية"، وذلك وفقاً لما نقله موقع أميركي.

أيضاً شدد على أن مثل تلك العمليات لا تشكل تهديدا على إسرائيل فحسب، بل هي تمس المصالح الدولية وحرية الملاحة البحرية.

رد أميركي مناسب وبريطانيا تتوعد

بدوره، أعلن وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، الأحد، أنه واثق من ضلوع إيران باستهداف ناقلة نفط مرتبطة بإسرائيل قبالة سواحل عُمان، متوعدا طهران بـ"رد مناسب".

وقال في بيان، إن الهجوم على الناقلة الإسرائيلية غير مبرر، مضيفاً أن الولايات المتحدة تعمل مع شركاء وحكومات إقليمية لبحث الخطوات القادمة وصياغة رد مناسب قادم.

أتى ذلك بعد ساعات قليلة من اتهام وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، في وقت سابق من الأحد، إيران بالمسؤولية عن الهجوم "المتعمد والموجه" على ناقلة نفط مرتبطة بإسرائيل قبالة بحر عمان.

من الأضرار

وأضاف أن بريطانيا تعمل بالتعاون مع شركائها الدوليين للقيام برد قوي على هذا الهجوم غير المقبول.

كما شدد أنه على إيران وقف مثل هذه الهجمات ولابد من السماح للسفن بالملاحة البحرية بموجب القانون الدولي.

إيران تنفي

يشار إلى أن وزارة الخارجية الإيرانية، كانت نفت الأحد، تورط طهران في الهجوم، حيث ندد المتحدث باسمها باتهامات إسرائيل، معتبراً إياها أن "لا أساس لها".

الصورة نقلا عن تايمز أوف إسرائيل للسفينة الإسرائيلية في بحر العرب

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده في مؤتمر صحافي، الأحد، إن على إسرائيل وقف مثل هذه الاتهامات التي لا أساس لها.