شكرا لقرائتكم خبر عن 4 توصيات برلمانية فى قطاع الموارد المائية.. أبرزها التوسع بنظم الرى الحديث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عدد من التوصيات البرلمانية الهامة وجهها مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لحكومة الدكتور مصطفي مدبولي، في قطاع الموارد المائية ويأتي في مقدمتها التوسع في نظم الري الحقلي الحديث والتحول من الري بالغمر إلى نظم الري الحديثة ( الري بالتنقيط والري بالرش )، وإتباع نظام الصوب الزراعية.

وتأتي هذه التوصيات، ضمن مجموعة كبيرة من التوصيات الهامة التي تضمنها تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون باعتماد خطة العام الرابع من خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل (2018/2019– 2021/2022)، والتي وافق عليها المجلس النيابي :

1- الاستمرار في تبني العديد من المشروعات لتنمية الموارد المائية بإستخدام المياه الجوفية ومصادر مياه الأمطار والسيول ومياه الصرف الصحي المعالج ، وتطوير وحفر الخزانات الأرضية والآبار لزيادة وتنمية الموارد المائية الحالية ، فضلا عن التوسع في مجال تحلية المياة.

2- الحد من المحاصيل الشرهة في استهلاك المياه مثل الأرز وقصب السكر والموز ، واستنباط سلالات زراعية جديدة من تلك المحاصيل تتميز بمحدودية استهلاكها للمياه .

3- استمرار التطبيق الفعال لبرامج ترشيد استخدامات الموارد المائية مثل مشروعات تأهيل وتبطين الترع وتطهير المراوي والمساقي ومداخل الفتحات ، وتفعيل نظام إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي ، وتغيير أنماط الزراعة ببعض المحاصيل لتوفير مياه الري .

4- التوسع في نظم الري الحقلي الحديث والتحول من الري بالغمر إلى نظم الري الحديثة ( الري بالتنقيط والري بالرش ) ، وإتباع نظام الصوب الزراعية .