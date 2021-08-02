شكرا لقرائتكم خبر عن علاء عابد: المواقف الإنسانية للرئيس السيسي أصبحت عابرة للحدود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتبر النائب علاء عابد النائب، الأول لرئيس البرلمان العربى ورئيس لجنة مكافحة الإرهاب والتطرف، استجابة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لمناشدة أب فلسطينى من قطاع غزة طالب بعلاج طفلته التى تُعانى من مرض جلدى خطير بأنه موقف انسانى رفيع المستوى من الرئيس السيسي، مؤكداً أن المواقف الإنسانية للرئيس السيسي أصبحت عابرة للحدود ومساندة لكل من يطلب الدعم من مصر.

ووجه " عابد " فى بيان له أصدره اليوم، تحية للرئيس السيسي على جميع مواقفه الإنسانية مع المصريين وغيرهم من الأشقاء العرب والأفارقة ومختلف دول العالم، خاصة فيما يتعلق بمواجهة التداعيات السلبية لفيروس كورونا، مؤكداً أن مصر تستضيف أكثر من 5 ملايين مواطن لا يحملون الجنسية المصرية، ولكنهم اصبحوا من المصريين تفعيلاً للمواقف الإنسانية من الرئيس السيسي تجاههم.

وقال النائب علاء عابد، إن مصر أول دولة على مستوى العالم كله تشطب كلمة لاجئ من قاموسها الإنسانى، وتعتبر كل من يعيشون على أرضها وتحت سمائها ويشربون من نيلها هم من المصريين.

وكان المواطن الفلسطينى محمود الدبس والد الطفلة بيان قد وجه الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي لتكفله بعلاج ابنته في مصر، معربا عن حبه وتقديره واحترامه الكامل للرئيس السيسي للاستجابة لمناشدته واصفا إياه بالرئيس الإنسان، وكذلك على دعمه الدائم لقطاع غزة بصفة عامة وشعبها بصفة خاصة.

وكانت عائلة الطفلة الفلسطينية "بيان محمود" نشرت مناشدة لعلاجها وهي كالآتي "الأخوة والأخوات في مصر، هذه الطفلة الفلسطينية "بيان" من غزة تُعاني من مرض جلدي وحالتها خطيرة ويجب تحويلها إلى مصر للعلاج لعدم توفره في غزة، ولا تملك عائلتها ثمن السفر أو توفير العلاج لها".