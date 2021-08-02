شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحفيين" تعلن أسماء المجموعة الـ5 للمتقدمين للدورة التدريبية للجنة القيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة تطوير المهنة والتدريب بنقابة الصحفيين، برئاسة حماد الرمحى، عن استقبال الزملاء الصحفيين المتقدمين للجنة القيد "الدفعة الخامسة"، السبت القادم، وقال حماد الرمحي السكرتير العام المساعد، رئيس لجنة تطوير المهنة والتدريب بنقابة الصحفيين، إن اختيار الأسماء المرشحة لحضور الدورة التدريبية يتم بناء على ما يرد إلي لجنة التدريب من لجنة القيد وفقاً للترتيب الأبجدي.

وأشار حماد الرمحى إلى أن نقابة الصحفيين اتخذت كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لحماية المتدربين والمدربين من مخاطر فيروس كورونا، مؤكدا أن نقابة الصحفيين تعاقدت مع مجموعة من أمهر المدربين والأكاديميين في مجال الصحافة والإعلام بالجامعة الأمريكية، وبعض الجامعات الحكومية والخاصة، فضلاً عن مشاركة بعض قيادات ورموز المهنة في العملية التدريبية.

وفيما يلى أسماء الصحفيين المرشحين لحضور الدفعة الخامسة فهم:

محمود محمد محمد الشلقانى

محمود هانى محمد حفنى

مرفت قدرى خليل محمد

مروة فوزى محمد فؤاد عنبر

مروة يحى عبد الكريم مصطفى

مروه صلاح على محمد الشافعى

مريم ناصر محمود محمد الخطيرى

مصطفى جمال عبد الشكور حسن

مصطفى حسين احمد محمد

مصطفى عبد الفتاح عبد القوى محمد

مصطفى على محمد السيد

مصطفى فتحى محمد رجب

مصطفى محمد إبراهيم محمد رأفت

مصطفى محمد عبد القادر إبراهيم القصبى

مصطفى محمد مهدى محمد عطا الله

مصطفى محمود احمد جاد

مصطفى محمود احمد محمود

مصطفى محمود سعد محمد الديب

مصطفى محمود محمد مصطفى

مصطفى منصور احمد دياب

معتز محمد عبد المطلب عبد العال

ممدوح راشد على محمد

منار إبراهيم على إبراهيم حموده

منار أحمد حامد إسماعيل

منار حسين على السويفى

منار مختار محمد فكرى عبد الحليم

منال رضاوى عوض محمد عثمان

منه الله احمد بهاء الدين إبراهيم العشماوى

منه الله احمد يحيى إبراهيم

منه الله عصام الدين كمال محمد عبيد

منى زاهى أنيس نصير

منى محمد عبد الغنى مرسى

مهدى مرعى عبد القوى مبارك مشالى

مودى محمد عبد الواحد محمود

مونيكا جرجس فوزى بضابا

مى خلف احمد حسن

مى رضا بدير أبو المجد عبد الحليم

مى عبد الستار السيد على غلاب

مى عقل محمد خاطر احمد

ميرفت محمد حسين فهمى عبد السلام

ميرنا ماجد منير اسحق

نادية سلامه إبراهيم محمد

ناديه حسن إسماعيل حسن البنا

ناريمان ينى ذكى ينى

ناصر أحمد السيد ذو الفقار

نانيس إيهاب احمد كمال هيكل

نرجس فخرى غنى بسطا

نرمين عفيفى عبد الستار عفيفى

نرمين ميشيل راغب بشاى

نسمه أحمد أحمد أحمد يوسف

نعيم يوسف أمين بباوى

نهاد أحمد محمد شعبان

نهال طارق أحمد أبو السعود

نهلة إبراهيم طه مقلد

نهلة عبد المنعم أحمد المحروق

نهلة عبد المنعم رشوان الطنطاوى

نهى محمد جاد الله الطويل

نورهان طلعت كامل معوض مدكور

نورهان عادل أحمد على

نيفين جاد الله نصيف إبراهيم

هاجر السيد محمد عبد الرحمن

هاجر رضا عبد المقصود السيد أبو عز

هاجر محمد كامل عبد الرحيم محمد

هاله إبراهيم الشحات الشحات

هانى على عبد الرحمن محمد الديب

هانى محمود احمد محمد

هايدى أيمن خليل سلامه

هايدى وصفى شنوده فرنسيس

هبة سيد عبد الله جمعه

هبه عبد الفتاح عوض الشنهاب

هبه فؤاد أحمد عبد الرحمن مدين

هبه محسن أحمد عبد الرحمن

هبه محمد أحمد عويضه

هدى السيد أحمد حنفى

هدى على منصور منصور

هدير على شعراوى محمد

هدير مسعد عطيه على

هند أحمد خليفه احمد

هند محمد أحمد محمود

هند محمد أحمد وزيرى

هند محمد صفوت محمد سيف الدين

هويدا إبراهيم سليم محسن

هيثم مفيد عبد السلام السيد

وئام مصطفى السيد عبد الحميد

وائل إسماعيل رجب سعد الدين

وسام عطيه عبد المولى شراره

وفاء حسن راعى حسن خفاجه

ولاء صلاح عبد الحكيم شلتوت

وليد جمال محمد عبد النور

وليد فاروق على أحمد

ياسر حسنى عبد الكريم العيوطى

ياسمين سعيد حنفى مرسى

ياسمين شعيب سالم عرفه

ياسمين مبروك محمد فتح الباب

يحيى عبد الرحمن عبد الجواد محمد

يوسف شعبان أحمد حسين