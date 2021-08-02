7 حارات بكل اتجاه.. وزير النقل يعلن نسب تنفيذ تطوير الطريق الدائري

محمد اسماعيل - القاهرة - تفقد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، يرافقه رئيس وقيادات الهيئة العامة للطرق والكباري، اليوم الإثنين، أعمال التوسعة والتطوير والصيانة الشاملة بالطريق الدائري حول القاهرة الكبرى بطول 106 كم.

بدأت جولة الوزير بمتابعة أعمال تنفيذ المسافة من نفق سعد الدين الشاذلي حتى طريق القاهرة- الإسكندرية الزراعي؛ حيث تم الانتهاء من أعمال إنشاء كوبري أعلى نفق سعد الدين الشاذلى، وجارٍ الانتهاء من إنشاء طريق داعم في المسافة من سعد الدين الشاذلى حتى المرج بواقع 3 حارات إضافية بكل اتجاه، وتوسعة حيث بلغت نسبة تنفيذ الأعمال في هذه المسافة 97% ثم متابعة أعمال تنفيذ كوبري السلام بمنطقة موقف العاشر، والذي بلغت نسبة تنفيذه. 99% والذي يبلغ طوله 1300 متر وعرضه 30 مترا، ويتم تنفيذه باستخدام الكمرات سابقة الصب وسابقة الإجهاد، والذي سيسهم في القضاء على الاختناقات المرورية التي كان نفق السلام يشهدها طوال الفترة الماضية وتتسبب في حدوث عرقلة الحركة المرورية، بحيث يكون هذا النفق في اتجاه واحد من المرج في اتجاه القاهرة الجديدة، ويتم استخدام الكوبري للقادم من القاهرة الجديدة للدخول إلى منطقة المرج.

ووجه الوزير بنهو الطرق السطحية أسفل كوبري السلام وفتح جميع التحويلات المرورية لتسيير حركة المرور للقادم من طريق الإسماعيلية الصحراوي للصعود إلى الطريق الدائري.

وتابع الوزير خطة ربط الطريق الدائري بمحور الطوارئ؛ حيث تم الانتهاء من الكوبري أعلى محور الطوارئ، وجار تنفيذ المنازل والمطالع بعد نهو الإزالات المتعارضة، وذلك لعمل ربط حر بين المحور والدائري لخدمة أهالي جسر السويس ومدينة السلام، كما تم تفقد كوبري تقاطع مؤسسة الزكاة مع الدائري؛ حيث تم نهو الأعمال بالكامل بنسبة 100% بالمطالع والمنازل.

وتفقد الوزير كوبري المرج الذي بلغت نسبة تنفيذه 97%، والذي يبلغ طوله 1500 متر وعرضه 14 مترًا، بواقع 3 حارات مرورية، وسيخدم الحركة المرورية القادمة من مؤسسة الزكاة وحتى مُسطرد، كما يتضمن 4 مطالع ومنازل لسهولة الحركة المرورية التبادلية مع الطريق الدائري وشارع المرج، وسيمر الكوبري أعلى محطة صرف المرج ومحطة مترو أنفاق المرج وموقف الأقاليم بالمرج.

واطلع الوزير على المقترحات الخاصة بمسار محور المرج، والذي سيتم تنفيذه بناء على توجيهات القيادة السياسية بإنشاء محاور مرورية في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية؛ لتسهيل وصول المواطنين للطريق الدائري.

وتابع الوزير أعمال تنفيذ كوبري مسطرد الذي بلغت نسبة تنفيذه 90%؛ حيث يتم إنشاء كوبري جديد بالكامل شمالًا وجنوبًا إلى جانب الكوبري الحالي، بالإضافة إلى عدد من المطالع والمنازل لخدمة حركة تنقل المواطنين المسافرين إلى الإسماعيلية عبر طريق مُسطرد- بلبيس الإسماعيلية الزراعي، أو المتجهين إلى مُسطرد عبر نفس الطريق.

ووجه وزير النقل بتنفيذ أعمال النيوجرسي وفقاً لقياسات الجودة العالية.

وتوجه الوزير لمتابعة أعمال صيانة ورفع كفاءة المسافة من تقاطع طبقات الرصف من تقاطع إسكندرية- الزراعي حتى تقاطع محور 26 يوليو بطول 15 كم، وبعدها توجه الوزير لمتابعة أعمال تنفيذ المسافة من المريوطية حتى الأوتوستراد بطول 12 كم، حيث اطلع الوزير على آخر المستجدات الخاصة بإنشاء محور جديد على ضفتي ترعة المريوطية للربط بين الدائري حول القاهرة الكبرى والدائري الأوسطي والدائري الإقليمي.

وأكد مدير المشروع أن تم تسكين الشركات تمهيداً للبدء في تنفيذ المشروع ، ووجه الوزير بسرعة البدء في تنفيذ عدد 2 مطلع ومنزل في تقاطع عثمان محرم مع الطريق الدائري؛ تسهيلًا لحركة تنقل المواطنين.

وتابع الوزير إزالة كل التعديات على حرم خط السكة الحديد العباسية- طرة، بالإضافة إلى إنشاء عدد 2 مطلع ومنزل واحد لربط البحر الأعظم بالطريق الدائري؛ تسهيلاً لحركة تنقل المواطنين، وتم الانتهاء من منزل شارع الجزائر و6 أنفاق وكوبري في هذه المسافة؛ وهي أنفاق (البساتين- الجزائر- العمرانية 1- العمرانية 2 – مصرف الكونيسة – مصر للطيران)، وكوبري الطالبية.

ووجه الوزير بضرورة فتح عدد من المنازل أمام حركة المرور تسهيلًا على المواطنين (منزل الجزائر للقادم من المعادي- المنزل القادم من المنيب متجهاً إلى شارع 306- المنزل القادم من المنيب متجها إلى حلوان، المنزل القادم من المنيب متجهاً إلى مدينة نصر).

ووجه وزير النقل بسرعة البدء في دراسة إنشاء الطريق السطحي أعلى محطة صرف الإيرانية بإنشاء كوبري علوي وسرعة الانتهاء من الدراسة الخاصة بإنشاء محور مروري في منطقة سوق السيالة.

وتابع الوزير أعمال توسعة كوبري المنيب العلوي على النيل بطول 1 كم، ليصبح 8 حارات كل اتجاه بدلاً من 4 حارات؛ حيث يتم إنشاء كوبري جديد بالكامل شمالًا وجنوباً، إلى جانب كوبري المنيب الحالي؛ حيث بلغت نسبة تنفيذه 92%.

وتفقد الوزير أعمال تطوير تقاطع الطريق مع الأوتوستراد، والتي بلغت نسبة تنفيذها 98.5% والتي تشهد أعمال توسعة كوبري الأوتوستراد والمطالع والمنازل التي تربط الكوبري بطريق الأوتوستراد؛ حيث وجه بضرورة الاستغلال الأمثل أسفل الكباري وطرحها للمستثمرين وفصل الطريق السطحي المتجه إلى مدينة نصر عن الكوبري العلوي المتجه إلى حلوان.

ووجه وزير النقل باستمرار إزالة المخلفات على مدار الساعة، وكذلك سرعة التنسيق مع الجهات المعنية لتنظيم مواقف وسائل المواصلات أسفل الطريق الدائري لتصبح مواقف منظمة ومخططة لخدمة المواطنين وتيسير تحركاتهم لأماكن عملهم بسهولة وأمان وربطها مع كباري المشاة التي سيتم إنشاؤها للوصول إلى أماكن محطات أوتوبيسات BRT المخطط تسييرها على الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى بعد الانتهاء من أعمال التطوير.

وتابع الوزير أعمال تنفيذ مشروع نظم النقل الذكي ITS والتي تشمل مد المرافق الأساسية مثل كابلات الكهرباء والفايبر لتغذية عناصر المنظومة وربطها بغرف التحكم للمشروع وتركيب القوائم التي تحمل مكونات المنظومة، حيث تم نهو الأعمال المدنية للقوائم وجار تصميم الجمالونات الحاملة لباقي عناصر المنظومة تمهيدًا لوضع الكاميرات والأجهزة الخاصة بالنظام.