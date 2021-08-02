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طالبان: انتهى وقت الرئيس الأفغاني

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محمد اسماعيل - القاهرة - (وكالات):

قالت حركة طالبان الأفغانية، إن "زمن رئيس البلاد الحالي أشرف غني، قد انتهى، ولن يطيل حياته إعلان الحرب".

وكتب المتحدث باسم الحركة ذبيح الله مجاهد، في تغريدة على تويتر: "كلام أشرف غني هراء، ومحاولة منه للسيطرة على مخاوفه ووضعه المؤسف. إعلان الحرب وتوجيه الاتهامات ونشر الأكاذيب، لن يطيل حياة غني"، بحسب ما نقلته "روسيا اليوم".

وفي وقت سابق، قال الرئيس غني خلال كلمة ألقاها في البرلمان، إن طالبان أصبحت أكثر عنفا من السابق. ووفقا له، لن يظهر المسلحون الرغبة في السلام والعودة إلى طاولة المفاوضات، حتى يتغير الوضع "في ساحة المعركة".

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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