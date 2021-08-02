ضبط 4 أشخاص بحوزتهم مخدرات في القليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

وجه قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية، حملة أمنية مكبرة، مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزي، استهدفت قرية مشتهر ومحيطها بدائرة مركز شرطة طوخ وعدد من الدوائر والأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية.

أسفرت جهود الحملة عن ضبط 4 قضايا مخدرات، ضُبط خلالها كميات من المواد المخدرة المتنوعة، بحوزة 4 متهمين، وتنفيذ 4396 حكمًا قضائيًا متنوعًا.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارِ استمرار الحملات.