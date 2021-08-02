التفاصيل والشروط.. فتح فصل جديد في "تعليم الإسكندرية" لمتعددي الإعاقة

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية - محمد عامر:

أعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، إن مديرية التربية والتعليم ستفتتح فصل جديد لمتعددي الإعاقة للعام الدراسي 2021 / 2022، وذلك بمدرسة إحسان خالد (ضعاف السمع) التابعة لإدارة المنتزه التعليمية.

وأضاف المحافظ أنَّ التوسع في فتح فصول لمتعددي الإعاقة يأتي ضمن اهتمام محافظة الإسكندرية بذوي الهمم لتعليمهم وتأهيلهم وإعدادهم وتوجيه قدراتهم، بتنمية شعورهم بالذات والثقة بالنفس والشعور بالأمن النفسي، والاهتمام المجتمعي للخروج من مرحلة الاعتمادية إلى مرحلة الاستقلالية ودمجهم داخل المجتمع ومساهمتهم في كل المجالات.

من جانبه أوضح الدكتور محمد سعد، مدير مديرية التربية والتعليم، أنه تم تدريب تسعة معلمين على التعامل مع هذه الفئة من الطلاب.

وأشار إلى إن هذا الفصل يقبل الطلاب مزدوجي ومتعددي الإعاقة من 6 سنوات حتى 14 عامًـا، ويركز على توفير الاحتياجات الخاصة لهم واكتشاف المهارات المناسبة ليتمكنوا من الاعتماد على النفس.

وأضاف، إن من قواعد القبول أن يضم الفصل طلابًـا من البنين والبنات بنظام خارجي من التاسعة صباحًـا حتى الثانية عشرة والنصف ظهرًا، ويقدم ولي الأمر تقريرًا طبيًّا شاملًا يصف الإعاقة واختبار ذكاء "ستانفورد بينيه" الصورة الرابعة أو الخامسة وكذلك اختبار سلوك تكيُّفي .

وأكد سعد، حرص تعليم الإسكندرية على الاهتمام بمزدوجي ومتعددي الإعاقة كونهم جزء من المجتمع، ومنهم نماذج كثيرة متميزة أبهرت العالم بتحدي الإعاقة بالمثابرة والعمل الجاد وأصبحت صورة مشرفة لمصر في المحافل والبطولات الدولية.