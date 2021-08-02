ختامه مسك.. فرحة بين طلاب الثانوية بأسيوط لسهولة امتحان الجيولوجيا - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - أسيوط - محمود عجمي:

سادت حالة من الارتياح بين طلاب الثانوية العامة القسم العلمي حول امتحان مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية وأنه كان في متناول الطالب المتوسط ورسم الابتسامة على وجوه الطلاب مؤكدين أنه ختامه مسك.

وأكد الطلاب محمود أحمد محمد عبدالحميد وجيم جمال انور وعمر عادل وفارس جمال ومارسلينو ثروت بلجنة مدرسة ناصر الثانوية العسكرية على سهولة امتحان الجيولوجيا وأنه كان في متناول الطالب المتوسط وفي مجمله سهل باستثناء ١٠ أسئلة كانت في متناول الطالب المتوسط خاصة سؤال التسريب والبيئية مؤكدين أن ختامه مسك وأنهم يتمنون إلغاء هذا النظام عودة النظام القديم.