ضبط عامل انتحل صفة صيدلي في الشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية - هبة القصاص:

ضبطت إدارة التفتيش الصيدلي بمديرية الشئون الصحية بمحافظة الشرقية، عاملًا بإحدى الصيدليات بمركز فاقوس، يقوم بمزاولة مهنة الصيدلة بالمخالفة للقانون.

أكد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أنه تم شن حملة أسفرت عن ضبط ٤٧٥٢ مخالفة دوائية ما بين قرص وعبوة، لأدوية ومستلزمات طبية منتهية الصلاحية، ومستحضرات طبية غير مسجلة بوزارة الصحة.

وأضاف مسعود، ضبط أدوية مدرجة بالجدولين الأول والثانى للمواد المؤثرة على الحالة النفسية بعضها بدون فواتير، والبعض الآخر مخالف لقواعد التسجيل، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وتحريز المضبوطات، وتحرير المحاضر اللازمة بمركز شرطة فاقوس.