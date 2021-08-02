مصر تتسلم غواصة مقاتلة قادرة على التخفي



ابوظبي - سيف اليزيد - أحمد عاطف (القاهرة)

تسلم الجيش المصري الغواصة الألمانية الرابعة «S-44» من طراز «209/ 1400» بعد وصولها قاعدة الإسكندرية (شمال مصر) قادمة من ميناء «كيل» الألماني بعد أن أبحرت بطاقمها المصري.

وذكر المتحدث العسكري المصري أن انضمام الغواصة «S-44» يعزز قدرات القوات البحرية القتالية والحفاظ على المقدرات الاقتصادية بالبحرين المتوسط والأحمر وتأمين قناة السويس، وكذلك المحافظة على الأمن البحري وبما يعزز من تحقيق الأمن والاستقرار والسلم في المنطقة.

وتسلم الجيش المصري الغواصات الأربع من نفس الطراز خلال الفترة من عام 2017 إلى عام 2021، لاسيما أن اقتناء الغواصة «S-44» ومثيلاتها نقلة غير مسبوقة للقوات البحرية المصرية، مما يساهم في رفع تصنيفها عالمياً.

وتتسم الغواصة الألمانية بسرعتها العالية وتستطيع التخفي والبقاء في حالة الانغمار لفترة طويلة جداً، فيما يبلغ طولها 62 متراً، وعند غوصها الكامل (الانغمار والتخفي) فهي تزيح حوالي 1600 طن.