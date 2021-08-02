روسيا تتجاوز حاجز الـ 160 ألف وفاة بكورونا

ابوظبي - سيف اليزيد - تجاوزت حصيلة الوفيات بفيروس كورونا المستجد في روسيا اليوم حاجز الـ 160 ألف حالة بعد تسجيل 785 وفاة جديدة خلال يوم واحد مقابل 789 وفاة يوم أمس لترتفع حصيلة ضحايا الفيروس إلى 160 ألفاً و137حالة وفاة.

وأعلنت غرفة العمليات الخاصة بمكافحة فيروس كورونا في روسيا، في تقريرها اليومي،عن ارتفاع عدد الإصابات الجديدة خلال الساعات الـ24 الماضية بتسجيلها 23508 إصابات ليبلغ إجمالي عدد الإصابات ستة ملايين و312 ألفاً و185 إصابة، وتماثل 14890 حالة للشفاء خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليبلغ مجموع المتعافين خمسة ملايين و640 ألفاً و783 شخصاً.