الاتحاد الأوروبي يدعو المنصات الإلكترونية لمعالجة التشكيك في اللقاحات

ابوظبي - سيف اليزيد - دعا مفوض الاتحاد الأوروبي للسوق الداخلية، تييري بريتون المنصات الإلكترونية إلى تحمل مسؤوليتها للتغلب على تردد مواطني الاتحاد في قبول اللقاحات ضد وباء كوفيد 19، الذي تحفزه المعلومات المضللة.

ويشكو المسؤولون الأوربيون من تنامي حملات التشكيك في التطعيم ضد الوباء في وقت تتصاعد فيه المخاوف من تداعيات متحور "دلتا" في عدة دول أوروبية.

وجاء بيان تيري بريتون بعد أن نشرت المفوضية الأوروبية في بروكسل تقارير مفصلة عن مدى التزام شركات "فيسبوك وتويتر وتيك توك ومايكروسوفت وجوجل" بالتدابير المتخذة في يونيو الماضي لمعالجة المعلومات المضللة بشأن الفيروس.

ورحبت المفوضية بحملة شركة تيك توك الداعمة للتطعيم وعرض محرك جوجل مواقع التطعيم في محركات بحثه وخرائطه.